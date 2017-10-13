سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الجمعة 13 \ 10 \ 2017

سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الجمعة 13 \ 10 \ 2017

سعر صرف #الدولار و اليورو و الذهب مقابل #الليرة_السورية الجمعة 13 \ 10 \ 2017

الأسعار هي المتداولة في السوق السوداء، وهي الأصح، على عكس الأسعار الوهمية التي ينشرها “المصرف المركزي”.

قد تختلف الأسعار اختلافات طفيفة بين مدينة وأخرى، ويتم تحديثها في حال وجود انخفاض أو ارتفاع، على مدار الساعة.

شراء مبيع غرام الذهب عيار 21 17800 الدولار 503 505 اليورو 597 599 الليرة التركية 140 142 الدرهم الإماراتي 131 132 الليرة اللبنانية 0.332 0.335 الريال السعودي 130 131 الدينار الأردني 504 507

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