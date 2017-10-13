صحيفة إماراتية : محاكمة شاب إماراتي بتهمة الاعتداء الجنسي على طفل سوري في دبي

اتهم رجل إماراتي بالاعتداء جنسياً على طفل سوري في سيارة، بعد أن هدده بأنه سيسيء معاملته.

وقالت صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية الناطقة باللغة الإنكليزية، الخميس، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه “تم إعلام محكمة دبي الجنائية بأن الطفل السوري قد تلقى اتصالاً هاتفياً من المتهم بتاريخ 8-6-2017 طالباً منه القدوم إلى مول دبي ليقابل أصدقاء هناك، ولم يكن واضحاً كيف يعرف الاثنين بعضهما”.

وعندما وصل الطفل (13 عاماً)، قال المتهم الإماراتي (29 عاماً) إن أصدقاءه قد ألغوا خططهم ولن يأتوا، ثم طلب منه أن يصعد إلى سيارته ليذهبا في جولة، وفق ما ذكر الإدعاء العام.

من جهته، قال الطفل: “كنت معه في سيارته ثم توقف في مكان مظلم ومنطقة مهجورة في (الورقة)، ثم طلب تدليكاً فقلت له إنني لا أعرف كيفية القيام بذلك”.

وقام المتهم بالاقتراب من الطفل، وبدأ بتعليمه كيفية عمل “مساج”، ثم طلب منه القيام بالمثل، ليقوم بعد ذلك بالاعتداء عليه جنسياً.

وأكد الطفل للمحكمة أن الرجل هدده بقيام أصدقائه بفعل ذات الشيء معه إن قام بإخبار أحد بما حصل له.

وقام المتهم بعد ذلك بإيصال الطفل لمحطة المتر ومنحه مبلغ 120 درهماً، (عكس السير دوت كوم)، ليذهب الطفل ويخبر والده بما حدث، لتقوم بدورها بالذهاب إلى قسم شرطة الرشيدية، والإبلاغ عن الحادثة.

وأضافت الصحيفة أن “تقرير الطب الشرعي لم يظهر أية رضوض أو دليل على عنف أو مقاومة من قبل الطفل”.

وختمت بالقول إن المتهم تغيب عن جلسة المحاكمة، فتم تحديد جلسة استماع جديدة في الثلاثين من تشرين الأول الجاري.

* الصورة تعبيرية