طفلة بريطانية تولد و أمعاؤها خارج جسدها

شاركت سيدة بريطانية صورة صادمة لطفلتها التي ولدت وأمعاؤها خارج جسدها، وذلك نتيجة حالة مرضية نادرة، أدت إلى عدم تشكل جدار البطن بالشكل الصحيح قبل الولادة.

وتظهر الصورة، التي التقطت مباشرة بعد ولادة آفا روز نايتآنغل بدقائق، أمعاء الطفلة خارج جسدها بالكامل، وقد تمت تغطيتها بمادة خاصة لتدفئتها ومنع التقاطها لعدوى جرثومية، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتقول والدة الطفلة، السيدة كلو وولترز (21 عاماً) وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية: “لقد كانت تجربة قاسية، قالوا لي إنني لن أستطيع حملها بعد الولادة، وكان هذا الأمر مزعجاً للغاية”.

وكانت الطفلة، قد ولدت بعملية ولادة طبيعية يوم 21 مايو (أيار) الماضي، في المستشفى الجامعي بويلز، وكان وزنها نحو 3 كيلو غرام عند الولادة، وكانت صدمة والدتها، عندما شاهدت أمعاءها خارج جسدها، وسمح لها الاطباء بعناقها لمدة 5 ثوان فقط.

وبعد سبعة أسابيع من الإقامة في المستشفى، اشتملت على 3 عمليات جراحية، وإعطاء الطفلة الأوكسجين، بالإضافة إلى حلق شعرها بالكامل، ليتمكن الأطباء من تغذيتها عبر رأسها، عادت الطفلة مع والدتها أخيراً إلى المنزل.