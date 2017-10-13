ظهور جديد لـ ” محمد بن نايف ” بعد شائعات وضعه رهن الإقامة الجبرية

نشرت وسائل إعلام سعودية صورة للأمير محمد بن نايف، في ظهور نادر بعد شائعات فرض الإقامة الجبرية عليه بعد عزله من ولاية العهد.

وقالت المصادر السعودية إن الصورة تظهر “الأمير محمد بن نايف بعد أن وصل إلى الرياض مساء الخميس، قادماً من جدة، التي أقام فيها الأيام الماضية”.

وأضافت: “حطت طائرة الأمير محمد في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض قادماً من محافظة جدة، وبصحبته عدد من أفراد عائلته وأحفاده”.