عشرات اللاجئين السوريين يصلون إلى ” تشيلي ” .. و رئيسة البلاد تستقبلهم بحفاوة

عشرات اللاجئين السوريين يصلون إلى ” تشيلي ” .. و رئيسة البلاد تستقبلهم بحفاوة

استقبلت رئيسة تشيلي ميشيل باشيليت أكثر من 60 لاجئا سوريا في العاصمة سانتياجو، الخميس، في الوقت الذي انضمت فيه تشيلي إلى دول أخرى بأمريكا اللاتينية لتوفير ملاذ آمن لأسر فارة من الحرب في سوريا.

وفي حفل أقيم في مطار تشيلي في سانتياجو رحبت باشيليت بأربع عشرة أسرة سورية وصلت حديثا وسيتم استضافتها في منازل مفروشة بإعانات اجتماعية بما في ذلك رواتب شهرية وتعليم ورعاية طبية وفصول لدراسة اللغة.

وقالت باشيليت “نعرف أنكم عانيتم ونأمل أن تجدوا في بلدنا مكانا لإعادة بناء حياتكم”. (REUTERS)