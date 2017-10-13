عمار الأسد : الأكراد إخوتنا و لهم حقوق دستورية .. و لكن لا يمكن القبول بـ ” كيان كردي “

عمار الأسد : الأكراد إخوتنا و لهم حقوق دستورية .. و لكن لا يمكن القبول بـ ” كيان كردي “

قال عمار الأسد، نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في برلمان بشار الأسد، إن أمريكا لا تحارب “داعش” في سوريا، وإن الإرهاب الذي يقتل السوريين هو ذاته الذي يقتل المصريين في سيناء.

وفي حوار له مع موقع “مصراوي” المصري، على هامش مشاركته في المؤتمر العربي الأول لترميم المباني وإعادة الإعمار بالقاهرة، قال الأسد “نتمنى أن تعود مصر لوضعها الطبيعي كرافعة لهذه الأمة، وأن يكون هناك موقفا واضحا وعلنيا لدعم الجيش العربي السوري في كل المجالات”.

وأضاف الأسد، الخميس، أن “أمريكا تعد الأكراد بحلم الدولة وتدفعهم لقتال داعش لتحقيق هذا الحلم، لكن الواقع يقول إنها تستخدمهم لخلق صراع في المنطقة بذات الطريقة التي استخدمت القاعدة فيها والنصرة، ولن يكون لهم أي دور في المستقبل”.

وأضاف: “الأكراد أخوة لنا ولهم حقوقهم الدستورية كمواطنيين سوريين، لكن أمريكا تعتبرهم ورقة تستخدمها لتحقيق مصالحها ثم تتخلى عنهم، والواقع يقول إنه لا يمكن قبول أي كيان كردي بين 4 دول ترفضه، وهي إيران وتركيا وسوريا والعراق”.