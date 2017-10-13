في واحدة من أغرب القضايا .. ألمانيا : تغريم شاب بمئات اليوروهات بعد أن أطلق ريحاً أمام شرطية !

في واحدة من أغرب القضايا .. ألمانيا : تغريم شاب بمئات اليوروهات بعد أن أطلق ريحاً أمام شرطية !

قالت صحيفة ألمانية، الخميس، إن من يعيش في برلين، لا يتعجب من الكثير من الأحداث الغريبة اليومية، ومع ذلك هذه القضية تبقى الأولى من نوعها، ففي شهر أيلول الماضي، عرض رجل على المحكمة بتهمة الإهانة، بعد أن قام بإطلاق ريح بحضور شرطية في نقطة تفتيش.

وبحسب صحيفة “برلينر تسايتونغ”، فقد عرض المتهم “كريستوفر .س” على القاضية في المحكمة الابتدائية في تيرغارتن، وقد أوقف الشاب في شباط من عام 2016، ضمن مجموعة في نقطة تفتيش للشرطة في المنطقة المحيطة بشارع ريغا، ووفق تقرير قائد دورية الشرطة فإنه شهد كيف أن الشاب قام بإطلاق ريح لمرتين بالقرب من شرطية.

وأضافت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن قائد الدورية هدد المتهم بتقديم بلاغ بتهمة الإهانة، حين رأى بأن ما حصل أساء لزميلته، لكن رد كريستوفر ورفاقه حينها كان الضحك فقط.

وبعد عام من الحادثة، وصلت إلى صندوق بريد المتهم مخالفة بمبلغ يتجاوز 900 يورو، جراء ما حصل، لكنه اعترض وأحال القضية إلى المحكمة التي قضت ببطلانها.

وذكرت الصحيفة أن القضية أثارت سخرية وتساؤلات عن التكلفة التي قدمت من أموال دافعي الضرائب للقضية.

ووفقاً لحسابات مكتب سيبستيان شلوسيلبورغ (حزب اليسار) فقد كلف “إطلاق الريح” هذا 87.25 يورو على الأقل من أموال دافعي الضرائب، ويبدو المبلغ قليلاً، لأنه لم تدخل في الحساب تكاليف دورية الشرطة، حيث أنها كانت موجودة في وقت سابق، وليس من أجل الحادثة.

المصدر : berliner zeitung