نجمة في “ إنستغرام ” تبث بالخطأ ” جلسة جنسية ” مع صديقها !

وجدت نجمة “إنستغرام” الأمريكية، كريستين هانشر، نفسها بموقف محرج، عندما بثت عن طريق الخطأ مقطع فيديو يصور ممارستها الجنس مع صديقها، أمام 14 ألف متابع.

وأظهر المقطع كريستين هانشر، من مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، في مشهد ساخن مع صديقها، أندرو غريغوري، دون أن تدرك أنها بثت المشهد لمدة 3 دقائق كاملة، وفق صحيفة “ميرور” البريطانية.

وكان المقطع بُثّ على الهواء مباشرة على صفحة هانشر بـ ”إنستغرام”، وشاهده 14 ألف متابع من أصل 3.9 مليون في ذلك الوقت.

ولحسن الحظ، كان الهاتف موجهًا في الاتجاه الخاطئ، ولكنه سجل صوت العلاقة الحميمة، وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز، وبعد أن أدركت هانشر ما حدث، أزالت المنشور من صفحتها على الفور.

وتعليقًا على ما حدث قالت كريستين هانشر لمتابعيها: “أريد الاعتذار إلى كل من شاهد بثي المباشر، فهذا لم يكن مقصودًا إطلاقًا، احذفوه من عقلوكم”.