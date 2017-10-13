واشنطن تطالب بمحاسبة قادة العملية العسكرية ضد الروهنغيا في ميانمار‎

طالبت واشنطن، اليوم الخميس، بمحاسبة القادة الأمنيين وغيرهم من المسؤولين عن العملية العسكرية التي تشنها قوات من جيش وشرطة ميانمار، ضد الروهنغيا في إقليم أراكان، غربي البلاد، منذُ شهر آب / أغسطس الماضي.

جاء ذلك وفقًا للبيان الذي أصدرتهُ البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة عقب اجتماع مندوبة واشنطن بالمنظمة الأممية نيكي هيلي، مع مستشار الأمن القومي الميانماري، يو ثونغ تون.

وقالت المندوبة الأمريكية: “يجب وقف العنف فورا، ونحن نحث بورما على مساءلة المسؤولين الأمنيين وغيرهم من المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد جميع المجتمعات المحلية المتضررة عن أعمالهم”.

وطالبت هيلي، السلطات في ميانمار بـ”تسهيل العودة الآمنة والكريمة لجميع النازحين الروهنغيا في أسرع وقت ممكن”، داعية إلى “وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المتضررين من العنف”.

ويرتكب جيش ميانمار مع ميليشيات بوذية منذُ 25 من شهر آب / أغسطس الماضي جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهنغيا المسلمة أسفرت عن مقتل الآلاف منهم، بحسب ناشطين محليين.

ودفعت هذه الانتهاكات الواسعة نحو 519 ألفا من المسلمين الروهنغيا للجوء إلى الجارة بنغلاديش، بحسب أحدث الأرقام الأممية.(الأناضول)