وزير الدفاع التركي : واشنطن زودت الوحدات الكردية بأسلحة تكفي جيشاً

قال وزير الدفاع التركي، نور الدين جانكلي، اليوم الخميس، إن “الولايات المتحدة الأمريكية زوّدت تنظيم ب ي د الإرهابي، بأسلحة وذخائر تكفي لتسليح جيش قوامه 50 ألف جندي”.

وأوضح جانكلي في كلمة ألقاها بمؤتمر الدفاع والأمن في جورجيا، أنّ تركيا تُدرك أنّ الولايات المتحدة زوّدت التنظيم المذكور بالأسلحة لمحاربة داعش الإرهابي، لكن الهدف النهائي لـ “ب ي د” هو تركيا، وفوهات تلك الأسلحة ستتحول باتجاه الأراضي التركية بعد القضاء على داعش.

وقال جانكلي إنّ السلطات التركية أوقفت خلال العام الأخير أكثر من 9 آلاف إرهابي ينتمون إلى تنظيم داعش، ومنعت التحاق مئات الآلاف من الإرهابيين بينهم أجانب، بصفوف التنظيم، عبر أراضيها.

وأضاف جانكلي أنّ تركيا أعربت باستمرار عن قلقها إزاء مصير هذه الأسلحة، رغم التطمينات والوعود الأمريكية بخصوص إعادة نزع تلك الأسلحة من عناصر التنظيم الإرهابي عقب الانتهاء من مكافحة داعش.

وتابع جانكلي قائلاً: “قوات الأمن التركية استطاعت ضبط قسما من الأسلحة التي منحتها الولايات المتحدة إلى تنظيم “ب ي د” داخل الأراضي التركية، وكانت هذه الأسلحة ستستخدم في فعاليات إرهابية”.

وأشار جانكلي إلى أنّ وحدات من القوات التركية تنتشر حالياً في محافظة إدلب السورية بناءً على قرارات اجتماعات أستانة الأخيرة، وأنّ الهدف من هذا الانتشار، هو تطهير المدينة من عناصر تنظيم “القاعدة” الإرهابي. (ANADOLU)