وفاة شابة سورية بطريقة مروعة في مزرعة للمواشي بتركيا ( صور )

توفيت شابة سورية بطريقة مروعة، أول أمس الأربعاء، في مدينة بورصا، شمال غربي تركيا.

وذكرت صحيفة “حرييت” التركية، بحسب ما ترجم عكس السير، أن الشابة رجاء ساحل (21 عاماً)، أم لطفلين، كانت قدمت من مدينة قيصري لبورصا لزيارة شقيقتها التي تعمل مع زوجها في مزرعة للمواشي.

وأضافت الصحيفة إن رجاء، عندما كانت تحاول إيصال الهاتف المحمول لزوج شقيقتها في المزرعة، اختل توازنها وعلقت ذراعها في آلة لطحن الشعير، ما أدى لتهشمها، ومن ثم وفاة الشابة.

وختمت الصحيفة بالقول إن السلطات تحقق بالحادثة.

المصدر : Hurriyet