الجيش التركي يواصل إرسال تعزيزات إلى إدلب ” وصولاً إلى ريف حلب الغربي “

واصل الجيش التركي، مساء الجمعة، إرسال تعزيزات عسكرية إلى محافظة إدلب السورية، لتأسيس نقاط مراقبة في “منطقة خفض التوتر” المتوافق عليها في مسار أستانة.

وعبرت قافلة عسكرية، من قضاء “ريحاني” التابعة لولاية “هطاي” الحدودية مع سوريا، ومرت من منطقة “أطمة” في ريف إدلب، وصولاً إلى الريف الغربي لحلب.

ومن المنتظر أن تستمر عملية إرسال التعزيزات إلى المنطقة.

والجمعة أعلن الجيش التركي أن أفرادًا من قواته بدأت بتشكيل نقاط مراقبة في “منطقة خفض التوتر” بمحافظة إدلب السورية، في إطار مسار أستانة.

وقال بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية، فقد بدأت فعاليات تشكيل نقاط المراقبة بإدلب اعتبارًا من أمس الخميس، بهدف تهيئة الظروف المناسبة من أجل ضمان وقف إطلاق النار، وضمان استمراره، وإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وإعادة النازحين إلى منازلهم. (ANADOLU)