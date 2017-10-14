رسمياً .. الـ ” فيفا ” يباشر في التحقيق مع ناصر الخليفي

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم ( #فيفا ) تحقيقاً أولياً بحق الرئيس التنفيذي لمجموعة بي إن سبورتس و نادي باريس سان جرمان الفرنسي، القطري #ناصر_الخليفي ، في أعقاب التحقيق السويسري بحقه حول شبهات فساد تتعلق بحقوق البث التلفزيوني لمباريات كأس العالم، بحسب ما أفاد متحدث باسم الاتحاد.

وأوضح المتحدث باسم لجنة الأخلاق التابعة لفيفا: “فتح اول أمس الخميس تحقيقاً أولياً بحق ناصر الخليفي”.

وذلك بعد ساعات من كشف مكتب المدعي العام السويسري فتح تحقيق بحق الخليفي والأمين العام السابق لفيفا جيروم فالكه، الموقوف عن مزاولة أي نشاط كروي على خلفية قضايا فساد أخرى. ( AFP )