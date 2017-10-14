المرصد السوري يكشف تفاصيل اتفاق قسد و التحالف الدولي و ” داعش ” في الرقة .. و يطالبهم بصور 400 عنصر ما زالوا محاصرين داخلها !

المرصد السوري يكشف تفاصيل اتفاق قسد و التحالف الدولي و ” داعش ” في الرقة .. و يطالبهم بصور 400 عنصر ما زالوا محاصرين داخلها !

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، منتصف ليل الجمعة / السبت، إن قوات سوريا الديمقراطية (وحدات الحماية الكردية)، والتحالف الدولي، توصلوا لاتفاق مع تنظيم “داعش” في الرقة.

وذكر المرصد في منشور له عبر صفحته الرسمية بفيسبوك أنه حصل على “معلومات من مصادر مطلعة ومستقلة تؤكد التوصل لاتفاق بين التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية من طرف وتنظيم الدولة الاسلامية من طرف آخر، قضى بخروج المتبقين من عناصر تنظيم الدولة الاسلامية من مدينة الرقة”.

وأكد المرصد حصول هذا الاتفاق و “إذا ما أراد التحالف الدولي أو قوات سوريا الديمقراطية أن يتنصلوا من ضلوعهم بهذا الاتفاق فالمرصد السوري يطالبهم بصور الـ٤٠٠ عنصر من تنظيم الدولة الاسلامية والمئات من العوائل المدنيين المتبقين داخل مدينة الرقة والذين تم اخراج بعضهم نتيجة هذا الاتفاق وتم اظهارهم كهاربين من تنظيم الدولة الاسلامية.

وعلم المرصد “بوجود حافلات الآن داخل المدينة لنقل المتبقين من العناصر وعوائلهم خارج المدينة”.

وختم بتنويه جاء فيه: “عناصر تنظيم الدولة الإسلامية من الجنسية السورية وعوائلهم خرجوا من المدينة، ولم يبقى في المدينة سوى العناصر الأجانب، وهم مطلوبون من قبل المخابرات الفرنسية، حيث لن تقبل المخابرات الفرنسية بخروجهم لأن أحدهم مسؤول عن تنفيذ هجمات باريس”.

* الفيديو : جانب من خروج المدنيين المحاصرين في مناطق سيطرة داعش في الرقة ( المصدر : Mezopotamya Ajansı‎‏ )