المرصد السوري يكشف تفاصيل اتفاق قسد و التحالف الدولي و ” داعش ” في الرقة .. و يطالبهم بصور 400 عنصر ما زالوا محاصرين داخلها !

14 أكتوبر، 2017
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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، منتصف ليل الجمعة / السبت، إن قوات سوريا الديمقراطية (وحدات الحماية الكردية)، والتحالف الدولي، توصلوا لاتفاق مع تنظيم “داعش” في الرقة.

وذكر المرصد في منشور له عبر صفحته الرسمية بفيسبوك أنه حصل على “معلومات من مصادر مطلعة ومستقلة تؤكد التوصل لاتفاق بين التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية من طرف وتنظيم الدولة الاسلامية من طرف آخر، قضى بخروج المتبقين من عناصر تنظيم الدولة الاسلامية من مدينة الرقة”.

وأكد المرصد حصول هذا الاتفاق و “إذا ما أراد التحالف الدولي أو قوات سوريا الديمقراطية أن يتنصلوا من ضلوعهم بهذا الاتفاق فالمرصد السوري يطالبهم بصور الـ٤٠٠ عنصر من تنظيم الدولة الاسلامية والمئات من العوائل المدنيين المتبقين داخل مدينة الرقة والذين تم اخراج بعضهم نتيجة هذا الاتفاق وتم اظهارهم كهاربين من تنظيم الدولة الاسلامية.

وعلم المرصد “بوجود حافلات الآن داخل المدينة لنقل المتبقين من العناصر وعوائلهم خارج المدينة”.

وختم بتنويه جاء فيه: “عناصر تنظيم الدولة الإسلامية من الجنسية السورية وعوائلهم خرجوا من المدينة، ولم يبقى في المدينة سوى العناصر الأجانب، وهم مطلوبون من قبل المخابرات الفرنسية، حيث لن تقبل المخابرات الفرنسية بخروجهم لأن أحدهم مسؤول عن تنفيذ هجمات باريس”.

* الفيديو : جانب من خروج المدنيين المحاصرين في مناطق سيطرة داعش في الرقة ( المصدر : Mezopotamya Ajansı‎‏ )

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4 آراء على “المرصد السوري يكشف تفاصيل اتفاق قسد و التحالف الدولي و ” داعش ” في الرقة .. و يطالبهم بصور 400 عنصر ما زالوا محاصرين داخلها !”

  1. طبعا وصلت الامور لطريق مسدود امام دواعش الاسلام .. خربت المدينة ومات كل من استطاعوا جعله درعا بشريا . ولم يبق امامهم الا الاستسلام والذهاب لماكن اخر لممارسة الاسلام “الحقيقي” من اقامة حدود واغتصاب سبايا .. والتحالف لايريد دمارا اكبر وبالتالي سيتركهم .. جرادين .. الكل جرادين..

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  2. لن تفلحو في تشويه صورة الدولة الإسلامية.. ( ودت الزانية لو أن كل النساء كلهن زواني ) .. كفاكم كذبا و دجلا.. لا فرق بين ما يسمى الجيش الحر و نظام بشار الأسد الآن ..هما أدوات بيد روسيا و أمريكا لمحاربة الدولة الإسلامية بمشاركة أكثر من 60 دولة..

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  3. المرصد السوري المعروف بميوله للنظام و الذي يتعاون مع مخابراته يتحدث بثقه عن هذا الاتفاق, طيب لماذا لم يهتم هذا المرصد بمن كان في حلب الشرقية عندما سلمت للنظام بتفاهم تركي روسي؟.

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  4. يظن البعض أن الحرب في سوريا باتت على نهايتها و القضاء على داعش هو نهاية مطافها في الحقيقة الحرب القادمة ستكون أقسى و أكثر تدميراً من هذه الحرب, و ستستمر عشرات السنين.
    إنها حرب من نوع آخر, حرب الاعمال الانتقامية التي سيقوم بها أنصار الجانبين للانتقام لقتلاهم, هذه الحرب ستستمر بالخفاء و لعل ملامحها باتت ظاهر من خلال عمليات قتل المعارضين الموجودين بالخارج خصوصاً في تركيا, بالطبع من يقتله أنصار النظام في فرنسا مثلا لا يعلن عنه في وسائل الإعلام.

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