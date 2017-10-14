تركيا تؤكد تسليم الطيار الساقط للنظام .. ” مع استمرار محاكمته ” !

سلمت السلطات التركية، يوم الجمعة، الطيار النظامي الذي سقط على أراضيها قبل أشهر، بولاية هطاي جنوبي تركيا “على أن تستكمل محاكمته”، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الأناضول.

وحول حيثيات قرار إخلاء سبيله، أمس الخميس، قال محاميه أنيل جواهر جان، إن موكله بقي محبوسًا 7 أشهر، وجرى الإفراج عنه، رهن المحاكمة، بعد انتفاء احتمال طمس الأدلة.

وأشار في تصريح أدلى به اليوم، بحسب الوكالة، إلى أنه بعد إطلاق سراح الطيار، جرى تسليمه إلى مسؤولين سوريين، عبر معبر “يايلاداغي” الحدودي بولاية هطاي التركية.

وأوضح “جواهر جان” أن الجلسة المقبلة في إطار محاكمة الطيار السوري، ستجري في 25 تشرين أوّل الجاري.

ويواجه صوفان البالغ من العمر 54 عامًا، تهماً بـ “انتهاك حدود تركيا”، و”القيام بأعمال تجسس”.

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