صحيفة ألمانية : لاجئون سوريون يغادرون ألمانيا طواعية و يعودون إلى بلادهم

14 أكتوبر، 2017
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ذكرت تقارير إخبارية ألمانية أن لاجئين سوريين قرروا مغادرة ألمانيا والعودة طواعية إلى بلادهم رغم الأوضاع الأمنية هناك، وذلك ضمن برنامج خاص يتيح للاجئين فرصة العودة لبلادهم.

ووفقاً لصحيفة “راينشه بوست” الصادرة السبت، فإن عدد الطلبات المقدمة من سوريين للاستفادة من هذا البرنامج والعودة لبلادهم، بلغت 22 طلباً حتى نهاية آب الماضي.

وأضافت الصحيفة التي استندت على بيانات من الهيئة الاتحادية للهجرة واللاجئين، أن 11 من هؤلاء اللاجئين يرغبون في التوجه إلى العراق أولاً، نظراً لعدم وجود إمكانية لدعم العودة مباشرة إلى سوريا.

وتدعم الحكومة الألمانية مادياً، هذا البرنامج الذي يسهل عودة طالبي اللجوء طواعية إلى أوطانهم، واستفاد نحو 54 ألف شخص (ليسوا سوريين فقط) من هذا البرنامج خلال العام الماضي.

وبلغ إجمالي طلبات اللجوء في ألمانيا عام 2016 نحو 280 ألف طلب مقارنة بنحو 890 ألف طلب في عام 2015. (DPA-AFP-DW)

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رأيان على “صحيفة ألمانية : لاجئون سوريون يغادرون ألمانيا طواعية و يعودون إلى بلادهم”

  2. اناس مثل فيصل قاسم وبعض ماجورين بدولار و ليرة تركية يحرضون على عدم عودة الى الوطن
    وابشر الاوئل من عادو الى الوطن سوف تكون فرصهم في ان يشغلو انفسهم اكثر من الدين سوف يتم طردهم بعد ان تنتهي اقامتهم او بعد ان يتم نزع سوريا من مناطق الصراع

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