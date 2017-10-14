صحيفة إسرائيلية : مئات من مقاتلي ” حزب الله ” دخلوا ألمانيا كلاجئين !

قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، إن “مقاتلين من “حزب الله” دخلوا ألمانيا في منتصف العام 2015، كجزء من موجة اللاجئين الذين قدموا من الشرق الأوسط، وذلك نقلاً عن الإستخبارات الألمانيّة”.

وكشف التقرير الذي صدر مؤخرًا تزايدًا في عدد أعضاء “حزب الله” و”حركة حماس” في شمال الراين – فستفالن، وهي إحدى الولايات الألمانية.

واشار، بحسب ما أوردت صحيفة “النهار” اللبنانية، الى أن “منذ منتصف العام 2015، توجد أدلّة الى أنّ مقاتلين من الحزب دخلوا ألمانيا كلاجئين شرعيين”، مضيفاً “إنّ الذين دخلوا، شاركوا في القتال الى جانب الحزب بمواجهة “داعش” في سوريا والعراق”، ولفت إلى أنّ “الحزب يعدّ نشطًا في بعض المدن الألمانيّة، مثل إسن، بوتروب، دوترمند، وغيرها”.

وأضاف “من غير الواضح كم هو عدد مقاتلي الحزب الذين أظهروا أنفسهم على أنّهم من طالبي اللجوء لدخول ألمانيا، ولكن بحسب جهاز الإستخبارات الألماني يقدّر عدد العناصر الناشطة بـ950 شخصًا”.