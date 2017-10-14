متمردون مسيحيون يقتلون 25 مسلماً في مسجد بجمهورية أفريقيا الوسطى

14 أكتوبر، 2017
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قتل متمردون مسيحيون من ميليشيا “انتي بالاكا” 25 مسلما على الأقل داخل مسجد فى بلدة كيمبى فى جنوب وسط جمهورية أفريقيا الوسطى.

وقال عبد الرحمن بورنو، رئيس مجلس شيوخ كيمبى، اليوم الجمعة، إن المتمردين حاصروا المسجد وهاجموه في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأضاف أن المهاجمين أعدموا إمام المسجد ونائبه.

وأمرت السلطات المحلية بإعلان حالة الحداد 5 أيام في البلدة.

وتواجه جمهورية أفريقيا الوسطى الغنية بالماس، ولكنها تعاني من الفقر، أزمة منذ أواخر عام 2012 عندما اندلع العنف مجددا بين المسلمين والجماعات المسيحية المتمردة.

وبعد فترة من الهدوء النسبي في عام 2016، اندلع القتال مرة أخرى في أوائل عام 2017 في مختلف المدن في جميع أنحاء البلاد. (DPA)

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رأيان على “متمردون مسيحيون يقتلون 25 مسلماً في مسجد بجمهورية أفريقيا الوسطى”

  1. قتل المسلمين او ابادتهم بميانمار او سوريا او افريقيا هذه كلها قضايا فيها نظر ، اما عندما يأتي شخص معتوه يدعي الاسلام وبتحريك من مخابرات اميركا لتفجير هنا او هناك ، نرى العالم كله بات يتحدث عن الارهاب الاسلامي!

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  2. اين العالم الحر الذي ينعت الاسلام و المسلمين بالارهاب! و هل يوجد ارهاب صليبي أكبر من قتل ابرياء في مصلاهم. لو حدث العكس لقامت الدنيا و بدأت ترديد الاسطوانة المقرفة الارهاب الاسلامي و التشدد. هل تذكرون قيام الارهابي الصليبي في النرويج بإطلاق النار على مخيم للطلبة و قتل حوالي 70 انسان برئ و على الرغم بوجود دلائل و قرائن بأنه متشدد مسيحي لم يتم وسمه بالارهاب. عالم قذر متأمر يحب الفساد و الافساد و محاربة الاسلام

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