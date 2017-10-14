ناقل خبر ” انتحار ” غازي كنعان .. وفاة أحد أبرز جنرالات مخابرات آل الأسد في دمشق

أعلنت مصادر موالية، السبت، عن وفاة العميد “وليد أباظة” أحد أبرز ضباط الأمن في عهد الأسدين، في دمشق.

ووفق المعلومات التي رصدها عكس السير، فإن وليد أباظة توفي اليوم السبت، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وكان أباظة مديراً لمكتب غازي كنعان (وزير الداخلية)، عندما أعلن في الثاني عشر من تشرين الأول عام 2005 عن “انتحار” كنعان برصاصة في فمه، في مكتبه، وفق ما أوردت وكالة فرانس برس.

وقال أباظة لوكالة الصحافة الفرنسية حينها: “اللواء كنعان غادر الوزارة لمدة ثلث ساعة الى منزله ثم عاد ودخل مكتبه وبعد دقائق عدة سمع صوت طلق ناري وكانت الطلقة من مسدس في فمه”.

وتقاعد المنتمي للأقلية الشركسية، قبل اندلاع الثورة، ليعيده النظام بعدها ويتسلم عدة مهام أمنية، علماً أنه كان رئيساً لفرع الأمن السياسي في حماة منذ العام 1978، وحتى بداية التسعينيات، قبل أن ينتقل إلى دمشق ويصبح نائباً لرئيس شعبة الأمن السياسي.

وكان أباظة فقد ابنه “أنزور” في كانون الأول من العام 2012، عندما قتل خلال مشاركته في إحدى معارك ميليشيات النظام بريف دمشق، وراجت، قبل سنوات، أنباء تحدثت عن مقتل ابنه الأصغر خلال لهوه بالأسلحة مع أصدقاء له، ولم يتسن لعكس السير التأكد من صحتها من مصادر مستقلة أو موثوقة.