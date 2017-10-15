أحدهم كان يريد تنفيذ ” انقلاب ” في سوريا .. ألمانيا : صحيفة تتحدث عن تجربة 3 شبان سوريين في المدارس الألمانية

أحدهم كان يريد تنفيذ ” انقلاب ” في سوريا .. ألمانيا : صحيفة تتحدث عن تجربة 3 شبان سوريين في المدارس الألمانية

نجح ثلاثة شبان سوريين لاجئين، بالالتحاق بمدارس ألمانية، وتحقيق أولى خطوات النجاح في ألمانيا.

صحيفة “باديشة تسايتونغ” الألمانية، قالت، الجمعة (6/10)، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الطلاب السوريين نجحوا في إنجاز أهم خطوة بالدخول إلى المدرسة.

الشبان شرف الدين رحال (23 عاماً) وريبال العلبي (20 عاماً) وشيخموس محمود (20 عاماً)، جاؤوا إلى ألمانيا قبل ثلاثة أعوام، ودرسوا، أو ما زالوا يدرسون في إحدى الثانويات الاقتصادية.

ريبال سوف يحصل قريباً على شهادته الثانوية، ويعطي دروس تقوية لزملائه الألمان، بينما بدأ محمود تدريباً مهنياً في مجال البنوك.

وقال محمود: “لقد قررت تعلم اللغة الألمانية بسرعة”، حيث كان يذهب للمدارس ليلاً ونهاراً، بينما تم الاعتراف بشهادته السورية التي أحضرها معه من سوريا، وحصل بناء على ذلك على مقعد في المدرسة.

وقال مدير مدرسته: “تلك ليست القاعدة، فليس كل الطلاب يأخذون شهادتهم أثناء رحلة اللجوء”.

ويرغب ريبال بدراسة إدارة الأعمال، وقام بإرسال الطلبات لكي يبدأ مباشرة بعد الشهادة الثانوية العامة، حيث يقوم حالياً، إلى جانب دراسته، بمساعدة زملائه الألمان في دروس الرياضيات.

بالنسبة لشرف الدين، فالأمر كان مختلفاً، ويسير بوتيرة سريعة جداً، حيث التحق بمدرسته بعد أربعة أشهر، (عكس السير دوت كوم)، وكان قبل ذلك يعيش مع عائلته في لبنان، حيث كان يعمل هناك لتأمين معيشتهم، إلى أن جاء إلى ألمانيا.

وما يزال شرف الدين يعمل على تحسين لغته الألمانية في المنزل، حيث أنه يعيد الصف الثاني عشر، وقال: “كل شيء يجري بشكل ممتاز بالنسبة لي، في سوريا كان لدي مخطط جنوني، كنت أريد أن أتطوع في الأكاديمية العسكرية وتنفيذ انقلاب”، الأمر الذي أضحك الحاضرين.

بالنسبة لشيخموس، فقد اختار المجال البنكي، وأجرى تدريباً غير مدفوع الأجر، لدى بنك شباركاسه، في العطلة التي يستمتع فيها أقرانه بالوقت، رغبة منه في تطوير نفسه بشكل كبير، حتى إنهاء تدريبه المهني.

بالنسبة للاجئين فوق 16 عاماً، تعتبر المدرسة المهنية هي المسؤولة عنهم، حتى يتم توزيعهم على المدارس التي ينهون فيها الشهادة الثانوية، ويتم في الوقت نفسه تحضيرهم للتدريب المهني.