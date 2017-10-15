الجربا : تركيا ارتكبت أخطاء .. و مفتاح الحل بيد روسيا

قال رئيس تيار الغد السوري المعارض أحمد الجربا، إن “مفتاح حل الأزمة السورية بيد روسيا” وشدد على ضرورة إشراك العرب بالحل، كما أثنى على عمليات وقف إطلاق النار التي ترعاها روسيا، وطالب بالانتقال إلى الحل السياسي.

ووفق مصادر التيار، فقد التقى الجربا والوفد المرافق له الجمعة في وزارة الخارجية الروسية الوزير سيرغي لافروف والمبعوث الرئاسي ميخائيل بوغدانوف.

وقال الناطق الرسمي باسم التيار منذر آقبيق، إن الوفد السوري المعارض أكّد على “ضرورة استمرار العمل من أجل وقف القتال بين النظام والمعارضة المعتدلة، وتحسين الأوضاع الإنسانية للمواطنين، وخروج المعتقلين وعودة اللاجئين، واستمرار الحرب على الإرهاب، والدخول في مسار سياسي”.

ودعا الجربا في تصريح صحفي، “كل من يبحث عن حل للأزمة السورية للتفاوض مع الروس، باعتبارهم يملكون مفاتيح الحل”، كما دعا لـ”إشراك العرب في عملية ملء الفراغ بالمناطق التي كانت تسيطر عليها التنظيمات المسلحة في سورية”.

وقال الجربا إن “تركيا ارتكبت أخطاء، وسهّلت دخول المتطرفين إلى سورية عبر حدودها”، وأعرب عن أمله بأن “تبدأ تركيا بتصفية مقار جبهة النصرة لأنها تهدد أمنها أيضاً، وسيفتح الباب لتدخّل دول أخرى سريعاً، ربما روسيا أو الولايات المتحدة لإنجاز تلك المهمة”.

ونبّه الرئيس السابق لائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية إلى “سلبية عدم وجود أي طرف عربي في اجتماعات أستانة على طاولة المفاوضات”، واختتم مشيرا إلى “سعي التيار لإدخال مصر في هذه الوساطة وإن كان بشكل غير مباشر”. (AKI)