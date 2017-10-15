بوتين : على المجتمع الدولي التفكير فوراً بإعادة إعمار سوريا و حشد المساعدات

15 أكتوبر، 2017
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم السبت، إن على المجتمع الدولي التفكير فوراً بإعادة إعمار سوريا وحشد المساعدات.

وأضاف بوتين، أمام مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في مدينة بطرسبرج الروسية:” أعتقد أنه أصبح من الواجب على المجتمع الدولي أن يفكر في إعادة إعمار الدولة السورية بعد الحرب، والتفكير في ماهية أشكال وأحجام المساعدات من قبل بلدان المنطقة وبلدان أخرى، وما هي الطرق الأفضل في تطوير التنمية الاجتماعية – الاقتصادية، وتمتين مؤسسات الدولة بما فيها مؤسسات السلطة التشريعية”، بحسب ما ذكرت وكالة (سبوتنيك) الروسية للأنباء.

وأضاف بوتين أن “محاولات التدخل في حياة دول ذات سيادة، بدون معرفة الخصوصية المحلية لا تؤدي إلا إلى الفوضى”، مضيفا أن “مثل هذه التدخلات غير المدروسة أدت إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتصعيد التوتر في هذه المنطقة، وتنامي الخطر الإرهابي”. (DPA)

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5 آراء على “بوتين : على المجتمع الدولي التفكير فوراً بإعادة إعمار سوريا و حشد المساعدات”

  1. تصريح ايجابي. يتطلب بداية انتقال سياسي انتقال سياسي انتقال سياسي اعادة من سيعيد البناء اي المهجرين ثم جمع الاموال … لان اعادة الاعمار في ظل الفساد امر غير ممكن. بوتين هو الادرى كيف يدار الفساد الذي ادى للحالة ‏الاقتصادية المزرية في روسيا.

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  2. الطائرات الروسية . دمرت بولندا و دمرت سوريا .

    الشعب البولندي يكره الروس المجرمين .
    وكذلك الشعب السوري .

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  3. روح انت ياسيد بوتين عمرها انت والنظام المجرم الي عم تدافع عنوا شو دخل المجتمع الدولي خلي الي خربها يعمرها

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  4. بوجود حيوان مثل الاسد لايفيد الاعمار شئ .
    لانه سيحطم كل شئ من جديد .

    مثل وضع جحش مع تحف موزاييك.

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  5. روسيا التي افلتت الجحش الاسد . عبر تزويده بالسلاح .
    عليها ان تاخذ الجحش و زمرته الى روسيا .

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