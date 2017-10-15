بوتين : على المجتمع الدولي التفكير فوراً بإعادة إعمار سوريا و حشد المساعدات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم السبت، إن على المجتمع الدولي التفكير فوراً بإعادة إعمار سوريا وحشد المساعدات.

وأضاف بوتين، أمام مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في مدينة بطرسبرج الروسية:” أعتقد أنه أصبح من الواجب على المجتمع الدولي أن يفكر في إعادة إعمار الدولة السورية بعد الحرب، والتفكير في ماهية أشكال وأحجام المساعدات من قبل بلدان المنطقة وبلدان أخرى، وما هي الطرق الأفضل في تطوير التنمية الاجتماعية – الاقتصادية، وتمتين مؤسسات الدولة بما فيها مؤسسات السلطة التشريعية”، بحسب ما ذكرت وكالة (سبوتنيك) الروسية للأنباء.

وأضاف بوتين أن “محاولات التدخل في حياة دول ذات سيادة، بدون معرفة الخصوصية المحلية لا تؤدي إلا إلى الفوضى”، مضيفا أن “مثل هذه التدخلات غير المدروسة أدت إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتصعيد التوتر في هذه المنطقة، وتنامي الخطر الإرهابي”. (DPA)