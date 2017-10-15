” تراثنا المسيحي غير قابل للتفاوض ” .. جدل و انتقادات بعد تصريح وزير داخلية ألمانيا حول ” العطل الإسلامية “

” تراثنا المسيحي غير قابل للتفاوض ” .. جدل و انتقادات بعد تصريح وزير داخلية ألمانيا حول ” العطل الإسلامية “

أثار وزير الداخلية الألماني توماس دو ميزيير المقرب من المستشارة أنغيلا ميركل جدلاً داخل معسكر المحافظين، بطرحه تخصيص يوم عطلة للمسلمين في البلاد.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ألكسندر دوبرينت في تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية الصادرة يوم السبت: “تراثنا المسيحي غير قابل للتفاوض… اعتماد عطلات لأعياد إسلامية في ألمانيا أمر غير وارد بالنسبة لنا”.

ومن جانبه، قال خبير الشؤون الداخلية في الحزب المسيحي الديمقراطي، فولفجانج بوسباخ، في تصريحات لنفس الصحيفة: “عندنا يمكن حقا لكل فرد أن يمارس معتقداته كما يرى. هذا ينطبق أيضا على الاحتفال بالأعياد الدينية. لكن السؤال هنا يدور حول ما إذا كانت الدولة ستضع في المستقبل قواعد قانونية لاعتماد عطلات الأعياد غير المسيحية”.

ورفض خبير الشؤون الداخلية في الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، شتيفان ماير، مقترح دي ميزير، وقال: “التقاليد المسيحية تصيغ ألمانيا، وتحدد ملامحها منذ قرون، ولم يتغير شيء في ذلك حتى اليوم”.

ومن جانبه، قال نائب رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، مانفرد فيبر، في تصريحات لصحيفة “باساور نويه بريسه” الألمانية الصادرة يوم السبت: “عطلات الأعياد لتمثل الطابع الديني لدولة ما، لكنها ليست لتمثيل جاليات معينة”، موضحا أن اعتماد عطلات إسلامية ليس هو الوسيلة التي ستحسن اندماج المسلمين في ألمانيا.

وفي المقابل، عارض ذلك رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا، أيمن مازيك.

وذكر مازيك أن اعتماد عطلات لأعياد إسلامية في ألمانيا سيبعث برسالة واضحة مفادها: “المسلمون جزء من المجتمع، وهناك تفاهم متبادل من أجل حياة مشتركة جيدة وسلمية”.(DPA)