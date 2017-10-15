تركيا : ” القوات المسلحة التركية تواصل تحصين نقاط المراقبة على خط إدلب عفرين “

15 أكتوبر، 2017
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قالت وكالة أنباء الأناضول التركية، إن القوات المسلحة التركية واصلت اليوم الأحد، “تحصين مواقع نقاط المراقبة على خط إدلب عفرين، بهدف مراقبة وقف إطلاق النار في سوريا”.

وبحسب مراسل الوكالة، فإن القوات التركية في محافظة إدلب (المشمولة ضمن مناطق تخفيف التوتر) في سوريا، واصلت العمل خلال ساعات الليل لتحصين مواقع نقاط المراقبة وقدراتها الدفاعية.

وتقع نقاط المراقبة المذكورة، على بعد 3 – 4 كيلومترات، عن مواقع وحدات الحماية الكردية في منطقة عفرين.

وفي وقت سابق اليوم شددت تركيا من تدابيرها الأمنية على الحدود السورية، والمعززة في معظمها بجدار إسمنتي يضم أبراج مراقبة، بحسب الوكالة.

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رأي واحد على “تركيا : ” القوات المسلحة التركية تواصل تحصين نقاط المراقبة على خط إدلب عفرين “”

  1. ما راح ننساكم يا أهل اقلب و دارة خسة. على أساس الموت و لا المذلة شلون التفريعات اللي جابهم الزبون التركي انشاء الله طلعت على مقاساتكم. خلي الصفوي جردوغان ينفعكم حصنو لتشبعو

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