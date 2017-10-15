صحيفة إماراتية : شرطة دبي تكرم طالبة سورية بعد قيامها بعمل إنساني

قالت صحيفة إماراتية، أمس السبت، إن شابة سورية تم تكريمها من قبل شرطة دبي، لقيامها بعمل إنساني.

وذكرت صحيفة “الإمارات اليوم”، أن السورية زينة عبد الكريم أحمد (طالبة دكتوراه)، أنقذت امرأة مسنة تبلغ من العمر 71 عاماً، وحفيدها البالغ من العمر تسع سنوات، بعدما أقدم مكتب عقاري على إخراجهما من مقر سكنها بالقوة، بسبب عدم قدرتهما على سداد الإيجار، وتركهما في الشارع.

واضافت الصحيفة أن الشابة بادرت لاستئجار غرفة فندقية لهما، وسداد تكاليفها، ثم تواصلت مع الجهات المختصة لحل مشكلتهما، ومشكلة أم الطفل، التي كانت موقوفة على ذمة قضية مالية.

وكرم القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبد الله خليفة المري، الشابة السورية على موقفها الإنساني، وحسن تصرفها بالتواصل مع الجهات المختصة، من أجل حل مشكلتهما ومشكلة الأم.

واعتبرت زينة أحمد أن ما قامت واجباً إنسانياً، منوهة بدور الجهات التي ساندت الأسرة وسهلت عملية عودتها إلى موطنها بصحبة الأم.

والتقت زينة احمد بالجدة وحفيدها، اللذين لم يتم الكشف عن جنسيتهما، في الشارع وتعاطفت مع حالتهما وسارعت إلى حجز فندق لهما لمدة عشرة أيام، ووفرت لهما الطعام والملبس على نفقتها الخاصة، وتواصلت مع الجهات الرسمية وعرضت عليهم مشكلة العائلة.

وأضافت الصحيفة أن “مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، عمل بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، على لم شمل الطفل مع والدته وجدته، بعد أن أعفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي الأم وطفلها من غرامات مخالفة قانون الإقامة لمدة 8 سنوات، وكذلك إعفاء الجدة من غرامات مخالفتها لقانون الإقامة لمدة 4 سنوات”.