عضو في جوقة التهريج الإعلامي المصري : الجيش الحر هم إرهابيو العالم الذين صنعتهم إسرائيل و حصلوا على الجنسية القطرية ( فيديو )

عضو في جوقة التهريج الإعلامي المصري : الجيش الحر هم إرهابيو العالم الذين صنعتهم إسرائيل و حصلوا على الجنسية القطرية ( فيديو )

قال الكاتب و “الإعلامي” المصري، محمد الغيطي، أحد أعضاء فرقة التهريج الإعلامي المصرية “المطبلة” للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الجيش الحر يتشكل من إرهابيين صنعتهم إسرائيل.

وكغيره من مهرجي الإعلام المصري الذين يتناولون القضية السورية بطريقة تجعل إعلام النظام في سوريا يتحول إلى مدرسة في المهنية والمصداقية أمامهم ، قال الغيطي الذي يقدم برنامج “صح النوم” على قناة LTC المصرية، إن الجيش الحر ليس إلا إرهابيين صنعتهم إسرائيل وحصلوا على الجنسية القطرية.

وأضاف الغيطي، يوم السبت، أن ضياع سوريا يعني ضياع مصر، فسوريا كانت فيما سبق الإقليم الشمالي لمصر.

وبرنامج “صح النوم” الذي يقدمه الغيطي، هو نسخة من برامج “الرغي” (كلام فارغ بلا معنى أو أهمية)، وفق التعبير المصري العامي، التي تنتشر عبر القنوات المصرية، وتقوم على جلوس مذيع وحيداً في الاستديو وتحدثه مع نفسه تارة ومع مشاهديه تارة أخرى، ومناقشته لقضايا عامة وفق رؤية السلطات وتمريره لرسائل يزود بها من قبلهم، وقد تمتد حلقات تلك البرامج لساعات.