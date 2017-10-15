” قائد الفاتحين ” .. مقتل جنرال إيراني رفيع في سوريا

أعلنت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، الأحد، مقتل جنرال رفيع المستوى في الحرس الثوري الإيراني خلال اشتباكات في سوريا.

وأوضحت الوكالة أن العميد عبدالله خسروي، قائد كتيبة “فاتحين” التابعة للحرس الثوري الإيراني، قتل خلال اشتباكات جرت في سوريا، السبت، دون أن تضيف أية تفاصيل بشأن مكان تلك الاشتباكات ومع أي جهة جرت.

وأضافت الوكالة أن خسروي، الذي شارك في الحرب الإيرانية العراقية لمدة ثماني سنوات، سيشيع في مسقط رأسه بمدينة آراك، غربي إيران.

ووفقًا لأرقام غير رسمية، بلغ عدد العسكريين الإيرانيين الذين قتلوا في سوريا حوالي ألفين و200 عسكري. (ANADOLU)