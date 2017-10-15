قطيع فيلة يهاجم مخيم لمسلمي الروهينغا و يقتل 3 أطفال ( فيديو )

أعلنت الشرطة البنغلاديشية، مقتل أربعة أشخاص على الاقل من مسلمي الروهينغا، بعد أن دهسهم قطيع من الفيلة البرية اقتحم مخيما للاجئين في جنوب شرق بنغلاديش.

وقال ضابط الشرطة، كاي كيشلو، إن ثلاثة أطفال وامرأة توفوا على الفور، فيما هاجمت الفيلة المخيم المؤقت في بلدة أوخيا بمنطقة كوكس بازار على بعد حوالي 325 كيلومترا جنوب شرق العاصمة دكا.

وهرب المقيمون بالمخيم بحثا عن مكان آمن، فيما دخل قطيع من الفيلة المخيم، الذي تم بناؤه في الغابة الجبلية، طبقا لما قاله المسؤول، مضيفا أن أربعة أشخاص آخرين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج لتعرضهم لاصابات.

وقال كيشلو إن الفيلة سوت بعض المنازل بالارض في مخيم اللاجئين.

وكان حوالي 536 ألف شخص من مسلمي الروهينجا قد عبروا منطقة «كوكس بازار» في بنجلاديش، للفرار من العنف الطائفي، الذي بدأ في 25 آب/أغسطس، في ولاية «راخين» ذات الاغلبية البوذية في ميانمار المجاورة.

ويعيش معظم اللاجئين، الذين قالوا إنهم تعرضوا لهجوم وحشي من قبل الجيش في ميانمار وعبروا الحدود، صفر اليدين تقريبا، إما في خيام أو في العراء.

وتوفي رجل مسن وطفل بعد أن دهسهم قطيع من الفيلة البرية في 18 سبتمبر، هاجم خيامهم في نفس المنطقة. ( DPA )