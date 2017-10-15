لبنانيون يتظاهرون ضد اللاجئين السوريين و يطالبون بالتواصل مع ” الحكومة السورية ” لترحيلهم ( صور )

15 أكتوبر، 2017
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تظاهر عشرات اللبنانيون يوم (السبت) شمال بيروت للمطالبة بمغادرة اللاجئين السوريين الذين يتجاوز عددهم المليون، معتبرين أنهم يشكلون عبئاً اقتصادياً كبيراً على لبنان.

وشهد لبنان خلال السنوات الماضية حملات تحريضية عدة على اللاجئين أملتها الانقسامات السياسية وتردي الوضع الاقتصادي، وكذلك قلة الموارد في بلد يبلغ عدد سكانه أربعة ملايين.

ورفع العشرات في بلدة زوق مصبح لافتات كتب عليها «كي لا نخسر لبنان، فاوضوا الحكومة السورية» لعودة النازحين و«لننقذ لبنان قبل فوات الأوان» و«لن ننتظر (…) أن نصبح أقلية في مدننا وقرانا».

وانعكس اللجوء السوري في لبنان منذ بدء النزاع في البلد المجاور قبل ست سنوات توترات سياسة وأمنية واجتماعية.

وقالت أمل حبيب (56 سنة) خلال مشاركتها في التظاهرة «أنا لست مع الطرد العشوائي للسوريين، نريد أن يذهبوا عبر تسوية أوضاعهم. لدينا شباب من دون عمل. هل نعلم أولادنا ليسافروا ويأتي غيرهم إلى هنا؟». وأضافت «المساعدات التي كانت تأتي إلى لبنان باتت تأتي إلى النازحين في المخيمات».

ورفعت لافتات ضخمة في منطقة كسروان ذات الغالبية المسيحية تدعو إلى المشاركة في التظاهرة للمطالبة بإعادة النازحين السوريين.

وقال فرنسيس يعقوب القاعي (52 عاماً) إن «الوجود السوري في لبنان أصبح نوعاً من الاحتلال الاجتماعي والاقتصادي وسيصبح سياسياً»، مضيفاً «لن ننسى حتى الآن الاحتلال السوري، خرج 30 ألف عسكري وأتى مليونا مواطن»، وتابع «اللبناني الذي يمنح عملاً لسوري بدلاً من اللبناني يعتبر شريكاً في الجريمة».

وكان وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل كتب عبر موقع «تويتر» قبل أيام «أمام المواطن السوري الشقيق طريق واحدة هي طريق العودة إلى وطنه» و«كل أجنبي قابع على أرضنا من غير إرادتنا هو محتل من أي جهة أتى». (AFP)

 

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10 آراء على “لبنانيون يتظاهرون ضد اللاجئين السوريين و يطالبون بالتواصل مع ” الحكومة السورية ” لترحيلهم ( صور )”

  3. لبنان كله على بعضه مجرد حبة بأنف سورية , و يبدو أنهم نسيوا قصة الأقضية الأربعة التي فصلوها عن سورية و ضموها إلى هذه الحبة المسماة بدولة لبنان الكبير و هي مساحتها كانت قد كراجات العباسيين

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  5. هدول يا اما اغباي ءحمير او عم يتغابو ..اسحبو ميلشيات حزب الله الارهابي من سوريا كي يعود اللاجئين السوريين . سمحتو لحزب الشيطان بالعبث في سوريا وتدميرها وتشريد اهلها والان تريدون طرد السورريين كم انتم مجرمين ولا تملكون حس انساني

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  6. حبايبنا
    بدنا منكم بس تتظاهروا لحتى ترجعوا ابن العاهرة نصر اللات وكلابو من سوريا على لبنان، ومنوعدكم ماراح تشوفوا سوري بلبنان.

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  7. لبنان
    الايام دول
    بتعرفوا لو نقطع عنكم مجاري دمشق رح تموتو من الجوع

    حكومتكم رح تحبل مشان تفتح معبر نصيب

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  8. إذا شعب طلع منه هيفا وهبة ورولا يموت ومايا خليفة واليسا وزواج المثليين أي شو بدكم يطلع منهم بدهم حريتهم. ..

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  9. قبل ما ينقلع حزب الشيطان اللبناني من سوريا مافي سوري راح يرجع عسوريا. نقطة انتهى

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