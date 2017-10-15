متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية : مقاتلون من ” داعش ” وافقوا على الرحيل يغادرون الرقة

متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية : مقاتلون من ” داعش ” وافقوا على الرحيل يغادرون الرقة

قال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية لرويترز يوم الأحد إن مجموعة من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية غادروا مدينة الرقة السورية خلال الليل مصطحبين معهم مدنيين لاستخدامهم دروعا بشرية.

وقال المتحدث مصطفى بالي إن قوات سوريا الديمقراطية تواصل القتال ضد فلول مقاتلي الدولة الإسلامية الذين لا يزالون في المدينة.

ولم يغادر كل المقاتلين الأجانب بموجب اتفاق الانسحاب.

وأضاف أن المعركة مستمرة ومساء السبت غادرت الدفعة الأخيرة من المقاتلين الذين وافقوا على الرحيل. (REUTERS)