ميليشيات النظام تسيطر على مدينة ” الميادين ” في دير الزور

قال مصدر عسكري نظامي، إن الميليشيات النظامية، سيطرت السبت، على مدينة الميادين بريف دير الزور.

وذكرت وكالة أنباء النظام “سانا” أن الجيش والقوات المتحالفة معه استعادوا السيطرة على مدينة الميادين، وقتلوا عددا كبيرا من مسلحي تنظيم الدولة في المدينة الحدودية مع العراق.

وتمكن جيش النظام قبل يومين من قطع الطرق التي تربط بين الميادين الواقعة بريف دير الزور الشرقي ومدينة البوكمال، وحوصرت بذلك الميادين من ثلاث جهات، ولم يبق أمام مقاتلي التنظيم سوى الفرار عبر عبور نهر الفرات باتجاه ضفته الشرقية.