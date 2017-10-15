نظام بشار الأسد يدين ” العدوان التركي السافر على سيادة و سلامة الأراضي السورية “

أدان نظام بشار الأسد التدخل التركي في سوريا (إدلب) واصفاً إياه بالعدوان.

ونقل إعلام النظام عن مصدر في وزارة الخارجية أن “دمشق تدين بأشد العبارات توغل وحدات من الجيش التركي في محافظة إدلب .. العدوان التركي لا علاقة له من قريب أو بعيد بالتفاهمات التي تمت بين الدول الضامنة في عملية أستانا”.

وأضاف المصدر: “التوغل يشكل عدوانا سافرا على سيادة وسلامة الأراضي السورية وانتهاكا صارخا للقانون والأعراف الدولية”.

وأوضح أن “هذا العدوان التركي لا علاقة له من قريب أو بعيد بالتفاهمات التي تمت بين الدول الضامنة في عملية أستانا بل يشكل مخالفة لهذه التفاهمات وخروجا عنها، وعلى النظام التركي التقيد بما تم الاتفاق عليه في أستانا”.

وأكمل: “الجمهورية العربية السورية تطالب بخروج القوات التركية من الأراضي السورية فورا ومن دون أي شروط وتؤكد أن هذا التوغل عدوان صارخ لن يستطيع النظام التركي تبريره أو تسويغه بأي شكل كان”.