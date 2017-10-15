نظام بشار الأسد يدين ” العدوان التركي السافر على سيادة و سلامة الأراضي السورية “

15 أكتوبر، 2017
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أدان نظام بشار الأسد التدخل التركي في سوريا (إدلب) واصفاً إياه بالعدوان.

ونقل إعلام النظام عن مصدر في وزارة الخارجية أن “دمشق تدين بأشد العبارات توغل وحدات من الجيش التركي في محافظة إدلب .. العدوان التركي لا علاقة له من قريب أو بعيد بالتفاهمات التي تمت بين الدول الضامنة في عملية أستانا”.

وأضاف المصدر: “التوغل يشكل عدوانا سافرا على سيادة وسلامة الأراضي السورية وانتهاكا صارخا للقانون والأعراف الدولية”.

وأوضح أن “هذا العدوان التركي لا علاقة له من قريب أو بعيد بالتفاهمات التي تمت بين الدول الضامنة في عملية أستانا بل يشكل مخالفة لهذه التفاهمات وخروجا عنها، وعلى النظام التركي التقيد بما تم الاتفاق عليه في أستانا”.

وأكمل: “الجمهورية العربية السورية تطالب بخروج القوات التركية من الأراضي السورية فورا ومن دون أي شروط وتؤكد أن هذا التوغل عدوان صارخ لن يستطيع النظام التركي تبريره أو تسويغه بأي شكل كان”.

 

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3 آراء على “نظام بشار الأسد يدين ” العدوان التركي السافر على سيادة و سلامة الأراضي السورية “”

  1. الى كل من يدافع عن الناعمة فشار
    اذا هو أسد مش نعامة بواجه الاحتلال التركي على حد قول المطبلين الكلاب

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  3. ههههههههههه اضحكتمونا بعد ان كنا نبكي بعد قراءة ماقيل عن دخول الجيش التركي الى محافظة ادلب ولعزل عفرين الخ تاكدنا تماما انه ليس هنالك اي شئ يسمى نظام او حكومة ذات سيادة بعد ان قيل ان الدخول تم حسب التفاهمات مابين تركيا وايران وروسيا وهذه تسمى دول الحلف الثلاثي المحتلة للاراضي السورية فاين السيادة واين الرئيس واين الحكومة اللتي تدافع عن اراضي البلد وعن اهل البلد صارت حارة كل من ايدو الو فلا تتمنطقوا لنا بالسيادة ايها العبيد اللذين بعتم البلد والناس لحفنة من اللصوص والمجرمين جلبتموهم من كل اصقاع الارض وانفقتم عليهم من فلوس الشعب باسم مستشارين روس وايرانيين للقتل والهدم والتخريب عار عليكم مافعلتموه ولكن الله لكم بالمرصاد ان في ارض الشام خيرة وصفوة الامة وهي من سيجعلكم تدفعون الثمن وهذه بشرى محمد نبي الامة بعدين اش المشكلة في دخول المستشارين الاتراك مو مشان يخلصوكم من الاسلاميين المتشددين وجبهة فتح الشام اللي صار الكم 7 سنين ماتمكنتم من القضاء عليهم اليس اهداف الاتراك مساعدتكم والسكوت على جرائمكم انتم ومستشاريكم القتلة من روس وايرانين وجرذانهم الطائفية اتقوا الله ان كنتم تخشونه

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