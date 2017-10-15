” 40 عاماً من الخبرة ” .. تعيين مصري عضواً في لجنة التحقيق بالانتهاكات الإنسانية في سوريا

” 40 عاماً من الخبرة ” .. تعيين مصري عضواً في لجنة التحقيق بالانتهاكات الإنسانية في سوريا

أعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تعيين المصري هاني مجالي، عضواً في اللجنة الدولية المستقلة المعنية بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

وذكر المركز الإعلامي للأمم المتحدة عبر موقعه الإلكتروني، أمس الجمعة، بأن المجالي سينضم إلى البرازيلي باولو سيرجيو بينيرو، والأميركية كارين كونينغ أبوزيد.

وجرى تكليف اللجنة من قبل مجلس حقوق الإنسان في 25 أكتوبر/ تشرين أول 2016، للتحقيق وتسجيل جميع الانتهاكات للقانون الدولي في سوريا.

وكانت لجنة التحقيق تتألف من سيرجيو بينيرو (رئيسا)، وأبو زيد (عضواً)، فضلاً عن السويسرية كارلا ديل بونتي، قبل أن تعلن الأخيرة استقالتها من اللجنة في أغسطس/آب الماضي.

وأشار المركز الإعلامي الأممي، إلى أن المجالي يتمتع بأكثر من 40 عاماً من الخبرة، في إجراء وتوجيه التحقيقات والمطالب بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، وحالات الطوارئ الإنسانية.

وشغل منصب رئيس بالنيابة لـ”المركز الدولي للعدالة الانتقالية”، فيما عمل مديرا للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المركز ذاته.

كما عمل المجالي مديرا تنفيذيا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” من 1997- 2003، فيما ترأس برامج منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط.

ويتحدث المجالي اللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية. (ANADOLU)