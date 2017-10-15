CNN : ” ممثل مصري يروي واقعة تعرضه للتحرش في مصعد ! ” ( فيديو )

قال الممثل المصري، حسين فهمي إنه تعرض للتحرش من قبل فتيات في واقعة حدثت داخل مصعد، وذلك في مقابلة أجراها على تلفزيون اون تي في.

وروى فهمي أحداث الواقعة قائلا: “دخلت مرة اسنصير كله بنات لأنهم كانوا في فرح وراكبين الاسنصير وأنا كنت لوحدي في الاسنصير وحصلة تحرش،” معقبا على ما كانت ردة فعله قائلا: “طلبت السكيوريتي حعمل ايه؟! مكانش ادامي حاجة تانية.”

وحول كيف كان التحرش به، قال فهمي: “كان تحرشا بكل الوسائل الممكنة، وطلبت السكيريتي، ماكنوش عايزين يسيبوني.. أنا عمري في حياتي ما تحرشت، معرفش أعاكس ست”. (CNN)