CNN : ” ممثل مصري يروي واقعة تعرضه للتحرش في مصعد ! ” ( فيديو )
قال الممثل المصري، حسين فهمي إنه تعرض للتحرش من قبل فتيات في واقعة حدثت داخل مصعد، وذلك في مقابلة أجراها على تلفزيون اون تي في.
وروى فهمي أحداث الواقعة قائلا: “دخلت مرة اسنصير كله بنات لأنهم كانوا في فرح وراكبين الاسنصير وأنا كنت لوحدي في الاسنصير وحصلة تحرش،” معقبا على ما كانت ردة فعله قائلا: “طلبت السكيوريتي حعمل ايه؟! مكانش ادامي حاجة تانية.”
وحول كيف كان التحرش به، قال فهمي: “كان تحرشا بكل الوسائل الممكنة، وطلبت السكيريتي، ماكنوش عايزين يسيبوني.. أنا عمري في حياتي ما تحرشت، معرفش أعاكس ست”. (CNN)
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