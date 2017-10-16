ألمانيا : الشرطة تكرم شابين سوريين تصديا لهجوم على مصرف

كرمت الشرطة الألمانية شابين سوريين ساعدا في إيقاف شخص قام بمهاجمة مصرف، في مدينة غوبينغن.

ونقلت صحيفة “سود فيست برسه” الألمانية، عن الشرطة، الأحد، بحسب ما ترجم عكس السير، إن التدخل الشجاع للشابين، مكنهم من القبض على الجناة سريعاً، ومنع وقوع حوادث أخرى.

وقدم مجلس شرطة المدينة بتكريم الشابين بما يعرف بـ “أبطال الحياة اليومية”، وقال النائب العام الأعلى في المدينة، “كريستوف لهر”، إن المجتمع يعتمد على الحماية التلقائية من قبل المواطنين الذين يضعون على عاتقهم تحمل المسؤولية، وأضاف أن ما أسعده على وجه الخصوص، هو كون من قام بالمساعدة في هذه الحادثة، وحادثة أخرى، هم أشخاص قدموا إلى هذا المجتمع كلاجئين.

وذكرت الصحيفة أن السوريان حسام سلمو (الصورة) ورافع منول، تمكنا من التغلب على شاب (لم تذكر جنسيته)، اقتحم فرعاً لبنك شباركاسه في مدينة غوبينغن، وهو يصرخ “الله أكبر”.

وقام المهاجم بركل مسن (78 عاماً)، وضربه على رأسه، وعندما هم بالهروب، قام الشابان بضربه، قبل أن يساعدهما المارة في الإمساك به.

وقالت الصحيفة إن سلمو (24 عاماً) يعيش في ألمانيا منذ عامين، وهو يعتبر أن تدخله الشجاع أمر بديهي، مشيرة إلى أن والده “شرطي”، فيما لم تذكر أية معلومات عن السوري الآخر.

المصدر : Südwest Presse

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