إعلام النظام : ” حملات فيسبوكية ” لتخفيض سعر المتة في حماة

قالت صحيفة “الوطن” الناطقة باسم النظام، الأحد، إن أسعار المتة لم تهبط في محافظة حماة، إذ لم يستجب التجار والباعة لقرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتخفيض أسعارها.

وبلغ سعر علبة المتة من كل الأنواع التي خصَّها القرار المذكور بالتخفيض 465-475 ليرة.

وقالت الصحيفة إن عدداً من باعة المفرق في مدينة سلمية التي تعد أكثر مدن محافظة حماة استهلاكاً للمتة -تليها مصياف- قالوا إن “تجار الجملة لم يخفضوا الأسعار، وأنهم يربحون بكل علبة 5 ليرات فقط إذا ما باعوها بكيس نايلون للزبون، وأما إذا طلب الزبون كيس نايلون فلا يربحون قرشاً”.

وأضافت: “المواطنون تمنوا على وزير التجارة الداخلية تنفيذ وعيده لتجار الجملة محتكري المتة، الذين رفضوا تخفيض أسعارها، وطالبوه بمصادرتها من مستودعاتهم وبيعها بصالات الاستهلاكية بالأسعار الجديدة، ومنهم من شنَّ حملات فيسبوكية ضد التجار الكبار ودعوا إلى مساندة الوزير في أي إجراء يتخذه بحق التجار والمحتكرين الذين لم يستجيبوا لقرار التخفيض”.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة قوله: “أعطينا تجار حماة مهلة 48 ساعة للاستجابة لقرار تخفيض أسعار المتة، ولكن بعض التجار سحبوا أحد أنواع المتة المفضلة لدى الناس من الأسواق، وقد أعلمنا الوزير الذي وعد بإجراءات توفر المتة في السوق من الأنواع التي ذكرها القرار وبالأسعار التي حددت به”.