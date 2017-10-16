الطيار الساقط في تركيا بعد عودته : ” أستمد ثقتي من قيادتي و سأعود لعملي و طائرتي .. و الأسر زادني قوة ” ( فيديو )

16 أكتوبر، 2017
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قال الطيار النظامي “محمد صوفان”، الذي استعاده النظام من تركيا، بعد سقوط طائرته على أراضيها قبل أشهر، إنه لم يشك بأنه سيعود إلى وطنه، وأنه يستمد ثقته من قيادته.

وأضاف صوفان في تصريحه الأول بعد عودته، إنه سيعود لعمله وطائرته وأن الأسر زاده قوة.

وكانت السلطات التركية، سلمت، يوم الجمعة، الطيار “على أن تستكمل محاكمته”، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الأناضول.

وحول حيثيات قرار إخلاء سبيله، قال محاميه أنيل جواهر جان، إن موكله بقي محبوسًا 7 أشهر، وجرى الإفراج عنه، رهن المحاكمة، بعد انتفاء احتمال طمس الأدلة.

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6 آراء على “الطيار الساقط في تركيا بعد عودته : ” أستمد ثقتي من قيادتي و سأعود لعملي و طائرتي .. و الأسر زادني قوة ” ( فيديو )”

  1. نهفنجي طلع هالأردوغان ، رح يستمر بالمحاكمة بعد تسليمه لسوريا ! ، يعني عم اتخيل النيابة عم تترافع والمحامي عم يدافع والجمهور مترقب الحكم هههه ، بس بتمنى تكون تركيا بعد ما عالجت الطيار وطعمتو وشربتو إنو تكون قدمت له العلاج النفسي من الصدمة التي سببها حادث السقوط ، يعني منشان يقدر يتابع مهمته في قصف الشعب السوري بكل حماس وتفاني

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  2. عبيد آل أسد
    كانوا عبيداً وسيبقون عبيداً.. لا يلدون إلا عبيداً أنجاساً مناكيدا!!!

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  5. ذكر مصطلح القيادة اكثر من ١٥ مرة خلال ٤ دقائق، عبودية مطلقة، جينات نجسة لا يمكن إصلاحها، من يعتقد ان الخنزير سوف يتحول الى حمام فهو غبي!؟ هؤلاء هم و هذه اخلاقهم منذ عشرات السنين، اسألوا جميع السوريين من يخيفكم، الاستعمار ولا الجيش الاسرائيلي ولا الإمبريالية؟ ما يخيف السوريين هي تلك الكانتونات المحمية بالحواجز و الإسمنت و الخنازير الطائفيين في كل بلدة و مدينة، لا يوجد استعمار اسوء من هولاء الأخساء الجبناء الساديين.
    لعنة الله على هكذا وطن اسياده الديوثين و القح…… و اللصوص و المجرمين.

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  6. مليارات الدولارات اقتطعت من قوت المواطن السوري من اجل محاربة اسرائيل ونظام الخيانة لم يطلق طلقة باتجاه الاراضي المحتلة

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