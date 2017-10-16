الطيار الساقط في تركيا بعد عودته : ” أستمد ثقتي من قيادتي و سأعود لعملي و طائرتي .. و الأسر زادني قوة ” ( فيديو )

الطيار الساقط في تركيا بعد عودته : ” أستمد ثقتي من قيادتي و سأعود لعملي و طائرتي .. و الأسر زادني قوة ” ( فيديو )

قال الطيار النظامي “محمد صوفان”، الذي استعاده النظام من تركيا، بعد سقوط طائرته على أراضيها قبل أشهر، إنه لم يشك بأنه سيعود إلى وطنه، وأنه يستمد ثقته من قيادته.

وأضاف صوفان في تصريحه الأول بعد عودته، إنه سيعود لعمله وطائرته وأن الأسر زاده قوة.

وكانت السلطات التركية، سلمت، يوم الجمعة، الطيار “على أن تستكمل محاكمته”، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الأناضول.

وحول حيثيات قرار إخلاء سبيله، قال محاميه أنيل جواهر جان، إن موكله بقي محبوسًا 7 أشهر، وجرى الإفراج عنه، رهن المحاكمة، بعد انتفاء احتمال طمس الأدلة.

مواضيع متعلقة

تركيا تؤكد تسليم الطيار الساقط للنظام .. ” مع استمرار محاكمته ” !

بعد أن قالت تركيا إنها أطلقت سراحه ” على ذمة التحقيقات ” .. نظام الأسد يعلن استعادته الطيار الساقط ! ( فيديو )