” المجلس التنفيذي في مقاطعة عفرين ” : تركيا دخلت إدلب لمحاصرة عفرين لا لقتال المجموعات المسلحة

” المجلس التنفيذي في مقاطعة عفرين ” : تركيا دخلت إدلب لمحاصرة عفرين لا لقتال المجموعات المسلحة

أكد “المجلس التنفيذي في مقاطعة عفرين” أن “احتلال الجيش التركي لمدينة إدلب ليس لقتال المجموعات المسلحة إنما جاء لمحاصرة إقليم عفرين وإفشال مشروع الفيدرالية الديمقراطية في الشمال السوري”.

جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية للمجلس التنفيذي بمقاطعة عفرين، السبت، الذي عقد في مركز الإدارة الذاتية الديمقراطية بمركز المقاطعة، بحضور الرئاسة المشتركة للمجلس عثمان شيخ عيسى وهيفي مصطفى إضافةً لرؤساء جميع الهيئات ومؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية في عفرين.

وبخصوص الحوار حول الأزمة السورية وفتح باب التفاوض الذي اطلقه النظام نوه المجلس إلى استعدادهم للتفاوض والحوار مع الأطراف التي ترى الإدارة الذاتية الديمقراطية وفيدرالية شمال سوريا مشروعاً يخدم تطلعات الشعب السوري للوصول إلى سوريا المستقبل الحاضنة لجميع السوريين بمختلف انتماءاتهم وعقائدهم. (ANHA)