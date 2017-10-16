الملياردير الذي استقال و التزم الصمت منذ سنوات .. النظام يحجز على أموال أحد أشهر رجال الأعمال في سوريا

الملياردير الذي استقال و التزم الصمت منذ سنوات .. النظام يحجز على أموال أحد أشهر رجال الأعمال في سوريا

أصدرت وزارة مالية بشار الأسد، قبل أيام، قراراً بالحجز الاحتياطي على أموال “عماد غريواتي” أحد أشهر رجال الأعمال السوريين، وعائلته.

وأصدر وزير المالية مأمون حمدان قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لغريواتي وعائلته، بعد أن “تخلف عن سداد ديون مترتبة عليه لمصرفين سوريين”.

وشمل قرار الحجز أموال 11 شخصاً من آل غريواتي بينهم زوجته وأبناؤه، ونقلت قناة الجديد اللبنانية عن مصادر لم تسمها أن النظام ينوي ملاحقة غريواتي في دبي، عبر الإنتربول.

وأضافت القناة أن “قرار الحجز جاء بسبب ديون مصرفية يعود أغلبها للمصرف التجاري السوري (حكومي)، و بنك بيمو السعودي الفرنسي (خاص)”.

وكان غريواتي يشغل منصب رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية ورئيس غرفة تجارة دمشق حتى عام 2012 حين قام بتقديم استقالته من مقر إقامته في دبي”.

ورغم تفسير البعض استقالة غريواتي على أنها “انشقاق”، إلا أن الملياردير السوري لم يخرج بأي تصريح موال أو معارض، بل آثر الصمت إزاء كل ما قيل عنه.

ونقلت القناة عن مصادرها أيضاً أن “غريواتي قام ببيع معظم أملاكه في سوريا، بينها شركات سيارات، وشركات إعمار وبناء وبعض المصانع”.

وتمتلك عائلة غريواتي سلسلة كبيرة من المشاريع الصناعية الضخمة في سوريا، بينها “معمل الكابلات السورية الحديثة”، و”الشركة السورية لصناعة السيارات السياحية”، و معامل لتصنيع النحاس والبلاستيك والمحولات الكهربائية، والاسمنت والبناء.

ويعتبر غريواتي أحد الشركاء المساهمين في بنكي الشرق سورية و الشام الاسلامي، وأحد أبرز المساهمين في تأسيس قناة “الدنيا” السورية، بحسب “الجديد”.

وقالت قناة العالم الإيرانية إن قرار سلطات النظام “بعد أسابيع على ورود أناء عن صدور قرار إماراتي يقضي بالحجز على أموال غريواتي في دبي”، مضيفة أن غريواتي كان وضع على لائحة العقوبات الأوروبية قبل أن يغادر سوريا وينجح برفع العقوبات عن اسمه.

وزعمت القناة أن “الحجز على أموال غريواتي تم بسبب دلائل على تورطه بدعم وتمويل الإخوان المسلمين، وفيصل الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام”، إلا أن مصدراً في وزارة المالية نفى لـ “الجديد” هذه المعلومات، وقال إن الحجز متعلق بالديون المتربة على غريواتي الذي كان قد قام عام 2014 بالتوصل إلى اتفاق مع المصرف التجاري السوري وبنك بيمو يقضي بجدولة الديون، إلا أنه لم يلتزم بهذا الاتفاق، كما قام ببيع معظم أملاكه في سوريا ونقلها إلى دبي الأمر الذي قد سيدفع إلى ملاحقته عن طريق الانتربول لتحصيل الأموال المترتبة عليه”.