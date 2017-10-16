انتحار رجل سوري بطريقة مروعة في تركيا ( فيديو )

16 أكتوبر، 2017
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أقدم رجل سوري على الانتحار بطريقة مروعة، الاثنين، عبر رمي نفسه أسفل شاحنة، في مدينة بورصا، شمال غربي تركيا.

وذكرت صحيفة “حرييت” التركية، بحسب ما ترجم عكس السير، أن الحادثة وقعت صباح الاثنين، في حي يافوز سليم، حيث التقطت كاميرات مراقبة في أحد المحلات التجارية المشهد الذي يظهر قيام السوري “عمر مصري” (36 عاماً)، برمي نفسه فجأة أسفل عجلات شاحنة تحمل اللوحة (16 U 8087)، ويقودها التركي (حسرت . ب – 63 عاماً).

وقضى مصري على الفور نتيجة دهسه من قبل الشاحنة التي ابتعد سائقها خائفاً مسافة كيلو متر واحد، ثم توقف وأخطر الشرطة بما حصل.

وتم نقل جثة الرجل إلى مركز الطب الشرعي في المدينة، وما تزال عملية التحقيق بالحادثة مستمرة.

المصدر : Hurriyet

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3 آراء على “انتحار رجل سوري بطريقة مروعة في تركيا ( فيديو )”

  1. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، عندما تغلق جميع الأبواب لايجد المرء سوى الموت متنفساً، دمتم بسلام.

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  3. شو بدو يحكي الواحد
    كل هل الناس خطيتها برقبتك يافرعون يابشار
    الله يذلك ويخزيك
    الله ينتقم منك إنتقام الجبابره

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