باكستان تسلم أسرة قريبة من ” حركة غولن ” لتركيا

سلمت السلطات الباكستانية المدير السابق للمدرسة التركية الباكستانية مسعود كاتشماز وأسرته إلى تركيا، وذلك بعدما تم مداهمة منزلهم آواخر أيلول الماضي في مدينة لاهور الباكستانية واقتيادهم إلى مكان مجهول.

وجاء قرار الترحيل على الرغم من أن محكمة لاهور العليا أوقفت قرار اعتقال الأسرة.

وشهد صباح يوم السبت وصول الأسرة التركية القريبة من حركة “غولن” التي تخضع لحماية الأمم المتحدة من العاصمة إسلام آباد إلى تركيا.

وتم ترحيل كاتشماز وزوجته ميرال إلى أنقرة لاستجوابهم بينما لم يتم اعتقال طفلتيه المقيمتين برفقة أقاربهم في إسطنبول.

ونظم عدد من المواطنين الباكستانين مسيرة تضامنية مع الأسرة.

وكان البرلماني الباكستاني سيد علي رضا عبادي قد ناقش الواقعة في البرلمان، حيث ذكر أن أسرة كاتشماز تقيم في لاهور منذ تولي أردوغان سدة الحكم في تركيا وأنهم يخضعون لحماية الأمم المتحدة، مشيرا إلى اختطافهم من قبل مجهولين منذ نحو أسبوع وعدم تطرق الداخلية الباكستانية إلى الأمر.

وتساءل عبادي ما إن كانت باكستان دولة قانونية دستورية أم “جمهورية موز” مطالبا الجميع بالتكاتف لمنع حدوث مثل هذه الوقائع. (ZAMAN)