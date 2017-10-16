رئيس الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا يطالب بـ ” قانون هجرة ” لجذب العمالة المتخصصة

16 أكتوبر، 2017
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أعرب رئيس الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا ديتليف شيله عن أمله في أن تسن الحكومة الألمانية المقبلة قانوناً للهجرة بغرض مكافحة نقص العمالة المتخصصة في البلاد.

وقال شيله في تصريحات لصحيفة “راينيشه بوست” الألمانية، إنه بسبب تحسن الأوضاع الاقتصادية في كثير من دول الاتحاد الأوروبي تتراجع الرغبة في الهجرة إلى ألمانيا.

وذكر شيله أنه بالرغم من هجرة نحو 200 ألف مواطن من الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا سنوياً حالياً، فإن هذا العدد سيتراجع في المستقبل، موضحاً أنه يتعين لذلك العمل بصورة أقوى على جذب عمالة ماهرة من دول خارج الاتحاد الأوروبي.

وقال شيله إن وكالته تعمل حالياً على تمثيل نفسها في تلك الدول بغرض الاعتراف بالشهادات التعليمية في الخارج، وتقديم دورات لتعلم اللغة الألمانية، والتعريف بفرص العمل الموجودة في ألمانيا لجذب العمالة المتخصصة، مؤكداً أنه يتعين لذلك سن قانون حقيقي للهجرة، وقال: “سيتعين علينا مناقشة هذا الأمر مع الحكومة الألمانية الجديدة”.

وبحسب بيانات شيله فإن توظف الوكالة الاتحادية للعمل منذ بضع سنوات أفراداً في مجال الرعاية الصحية من الفلبين، وقال: “نريد أن نتوسع بشكل أكبر في مجالات عمل أخرى ودول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي”.

وأوضح شيله أنه لجعل عدد القوى العاملة في ألمانيا مستقراً حتى عام 2030، فإن ألمانيا ستكون بحاجة إلى زيادة عدد العاملين سنويا بواقع نحو 300 ألف عامل. (DPA-DW)

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رأي واحد على “رئيس الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا يطالب بـ ” قانون هجرة ” لجذب العمالة المتخصصة”

  1. وبيجيك واحد سوري بقلك المانيا فتحت أبوابها للسوريين من اجل الاستثمار بمقدراتهم وخبراتهم ونبوغهم. طيب لو صحيح الحكي ليه ما يستفيدو من مليون سوري موجود بالمانيا بدل ما يستقدمو عمال من برات القارة الاروبية؟لو معترفين بشهادة السوري وخبراته كانو شغلوه بسللاسف اليوم بتشوف واحد سوري بالمانيا ما بيفهم الخمسة من الطمسة بقلك انا مهندس! يا ريت هالشعب يتواضع شوي لانو المريض بدور عن العلاج ليشفى من مرضه مو بعاند وبكابر على مرضه! الحكم الفاسد البعثي خلانا نصدق حالنا انو نحن احسن من غيرنا ونحن للاسف اسوء من غيرنا وفينا مليون علة وعلة. عايشين بكذبة ومصدقينها. هيك بتكون الامم المتخلفة.

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