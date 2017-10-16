قالوا إن الخفر اليوناني أخذ محرك قاربهم ! .. إنقاذ عشرات اللاجئين السوريين من الغرق قبالة السواحل التركية ( فيديو )

قالوا إن الخفر اليوناني أخذ محرك قاربهم ! .. إنقاذ عشرات اللاجئين السوريين من الغرق قبالة السواحل التركية ( فيديو )

قالت وسائل إعلام تركية، السبت، إنّ قوات خفر السواحل التركية في مدينة إزمير، نجحت في إنقاذ 3 قوارب، تحمل لاجئين سوريين، كانوا على وشك الغرق، نتيجة لسوء الأحوال الجوية.

وذكرت صحيفة حرييت التركية، بحسب ما ترجم عكس السير، أنّ قوات خفر السواحل في مقاطعة “جشمه” بمدينة إزمير، نجحت في إنقاذ 76 لاجئاً سورياً من الموت، بحد تعبير الصحيفة، بعد أن بدأت المياه تملأ قاربهم المطاطي، نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وأضافت الصحيفة أنّ قوات خفر السواحل، تمكنت في الوقت نفسه من إنقاذ 18 لاجئاً سورياً، كانوا على متن قارب مطاطي، بعد أن عاشوا لحظات صعبة، في ظل سوء الأحوال الجوية، كما تم نقل أحد اللاجئن إلى مستشفى جشمه الحكومي، لإصابته بفشل كلوي، وتراجع حالته الصحية أثناء الرحلة.

وعثر أيضاً على قارب يحمل 60 لاجئاً سورياً يقف دون حراك بالقرب من المياه الإقليمية اليونانية، وقد بدأت المياه بالتسرب إليه ما جعله عرضة للغرق، وعند الاستماع لأقوال اللاجئين أكدوا أن إحدى دوريات خفر السواحل اليونانية أوقفت القارب، وقامت بفك المحرك وأخذه، ومن ثمّ سحبتهم باتجاه المياه الاقليمية التركية، لتتركهم بهذا عرضة للموت وسط البحر.

المصدر : Hurriyet