مصر : لاجئون سوريون يحتجون أمام مقر مفوضية اللاجئين بسبب ” انقطاع المساعدات ” ( فيديو )

تجمهر العشرات من اللاجئين السورين، في مصر، الأحد، أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة بمنطقة الزمالك، لمعرفة مصير ملفاتهم الموجودة لديها، حيث من المفترض أن يحصل كل لاجئ مسجّل بالمنظمة على عدة مساعدات أهمها الغذاء والمرتب لكبار السن، خلاف تقديم الخدمة العلاجية لهم.

ونقلت صحيفة “الدستور” المصرية عن متحدث باسم اللاجئين قوله، إن عدد الذين لم يحصلوا على مساعدات قد بلغ 300 فردًا، وهم بدورهم مسؤولون عن أسر تتكون على الأقل من أربعة أفراد، معظهم مصاب بالأمراض، مشيرًا بأنها ليست المرة الأولى التي يقفون فيها أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة.

وخرجت موظفة من المفوضية الأمم المتحدة للمحتجين، قائلة إن هناك وحدة مخصصة لتلقي الشكاوي، وأضافت “ممكن نتكلم يومين قدام بس ده مش هيغير حاجة”.