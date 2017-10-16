من روسيا .. رئيس برلمان بشار الأسد يطالب بخروج القوات التركية من سوريا ” دون قيد أو شرط “

من روسيا .. رئيس برلمان بشار الأسد يطالب بخروج القوات التركية من سوريا ” دون قيد أو شرط “

طالب رئيس برلمان بشار الأسد «بشدة بخروج القوات التركية فوراً خارج الأراضي السورية دون قيد أو شرط» معتبراً أن “العدوان التركي بالتوغل في محافظة إدلب ليس له أي تبرير تحت أي عنوان كان”.

وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في بطرسبورغ، أمس، رد رئيس المجلس حمودة الصباغ على رئيس البرلمان التركي إسماعيل قهرمان الذي ذكر أن تركيا تستضيف أكثر من 3 ملايين لاجئ سوري على أراضيها، بحسب ما ذكرت صحيفة “الوطن” الناطقة باسم النظام.

وأدان الصباغ بشدة التدخل التركي «العدواني» في محافظة إدلب «الذي ليس له علاقة بالتفاهمات التي جرت في أستانا».

واعتبر أن “العدوان التركي يؤكد على العلاقة العضوية القائمة بين النظام التركي والمجموعات الإرهابية التي تمارس القتل والتدمير في سورية”.