ميشيل عون : لبنان لم يعد قادراً على تحمل المزيد .. يجب أن يعود السوريون إلى المناطق ” الهادئة ” في بلادهم

ميشيل عون : لبنان لم يعد قادراً على تحمل المزيد .. يجب أن يعود السوريون إلى المناطق ” الهادئة ” في بلادهم

قال الرئيس اللبناني ميشيل عون إن المجتمع الدولي بحاجة لمساعدة اللاجئين السوريين في بلاده على العودة إلى المناطق التي عاد إليها “الهدوء”، مضيفا أن لبنان “لم يعد قادرا على تحمل المزيد”.

وقال المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية، إن عون دعا إلى عودة آمنة للاجئين السوريين في لبنان للمناطق الهادئة في سوريا ولا يدعو إلى عودة اللاجئين السوريين الذين يواجهون مشاكل سياسية مع النظام السوري.

وطلب عون من منظمات الإغاثة الدولية “عدم تخويف الراغبين منهم بالعودة إلى بلادهم طالما أن هذه العودة تتم بناء على رغبتهم”. (REUTERS)