ميشيل عون : لبنان لم يعد قادراً على تحمل المزيد .. يجب أن يعود السوريون إلى المناطق ” الهادئة ” في بلادهم

16 أكتوبر، 2017
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قال الرئيس اللبناني ميشيل عون إن المجتمع الدولي بحاجة لمساعدة اللاجئين السوريين في بلاده على العودة إلى المناطق التي عاد إليها “الهدوء”، مضيفا أن لبنان “لم يعد قادرا على تحمل المزيد”.

وقال المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية، إن عون دعا إلى عودة آمنة للاجئين السوريين في لبنان للمناطق الهادئة في سوريا ولا يدعو إلى عودة اللاجئين السوريين الذين يواجهون مشاكل سياسية مع النظام السوري.

وطلب عون من منظمات الإغاثة الدولية “عدم تخويف الراغبين منهم بالعودة إلى بلادهم طالما أن هذه العودة تتم بناء على رغبتهم”. (REUTERS)

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3 آراء على “ميشيل عون : لبنان لم يعد قادراً على تحمل المزيد .. يجب أن يعود السوريون إلى المناطق ” الهادئة ” في بلادهم”

  1. بسم الله الرحمن الرحيم لا شك أن الأزمات الإقتصادية و السياسية تعصف بلبنان من كل حد وصوب و زادت الأزمة كما يحدث في أي حرب بقدوم اللاجئين ضحايا إرهاب النظام العلوي و مليشيا حزب اللات، على رغم مما يحدث في سوريا نرى الأصوات تعالت من بعض الأطراف و المسيحية خاصة تطالب بترحيل السوريين، و تناسوا أن أحد أسباب الأزمة هو حزب اللات الذي هجر الناس إلى لبنان، فكيف يريدون الدواء دون الوصول إلى أصل الداء و لكن في المقابل ماذا ننتظر من قادة كأمثال عون و أمثاله فليس لهم عقيدة تحكمهم و لا دين يردعهم و لا شرف يحفزهم، صحيح نحن في فترة ضعف و الكل يحاربنا في الداخل و الخارج و لكن الأيام دول و قد تنقلب الأحداث و الأقدار بطرفة عين ففي حرب تموز استقبلناهم كأخوتنا و هم استقبلونا كأعدائهم و التاريخ سيتكرر.

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  2. طالما ميشيل عون يحب الاسد المجرم ليعيش هو معه .

    ولن يقبل ميشيل عون نقل قصر بعبدا الى سوريا .
    لانه لايأمن الاسد

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  3. لايوجد مناطق هادئة مع عصابات الاسد
    طالما ميشيل عون يحب الاسد المجرم ليعيش هو معه .

    ولن يقبل ميشيل عون نقل قصر بعبدا الى سوريا .
    لانه لايأمن الاسد

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