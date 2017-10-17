ألمانيا : القبض على 6 سوريين بتهمة التحرش بامرأتين أمام ناد ليلي في ” إيسن “

قالت وسائل إعلام ألمانية، إن الشرطة ألقت القبض على لاجئين سوريين بتهمة التحرش بامرأتين ألمانيتين، أمام ناد ليلي في مدينة إيسن.

وتلقت الشرطة السبت الماضي، قبل منتصف الليل، معلومات تفيد بتحرش 6 رجال بنساء أمام “ديسكو”، في شارع جيلدهو فشتراسه، وبحسب التحقيقات، فإن المهاجمين سوريو الجنسية، وتتراوح أعمارهم بين الـ 17 و 32 عاماً، وقاموا بالتحرش بامرأتين تبلغان من العمر (24 و 27 عاماً).

وانفصل بعد ذلك الرجال وحاصروا إحدى الفتاتين، وقاموا بمضايقتها جنسياً، ولمسها بشكل غير لائق، قبل أن تتمكن الاثنتان من الهرب واللجوء لحارس أحد المحال الذي قام بدوره بالاتصال بالشرطة.

وقالت صحيفة “فيستديوتشه ألجمينانه تسايتونج”، الأحد، إنه تم اعتقال الأشخاص الستة، في نهاية الأسبوع، وسط المدينة، وأطلق سراحهم، في حين تستمر التحقيقات في القضية.

مصادر : Wize.life – WAZ – WELT