الأردن : صدور الحكم النهائي بحق شاب اغتصب طفلاً سورياً ثم قتله بطريقة وحشية

أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن، الثلاثاء، قراراً يقضي بإعدام مغتصب وقاتل الطفل السوري، الذي عثر عليه مقتولا في منزل مهجور بمنطقة النزهة.

وأعلن قرار الحكم خلال جلسة علنية، أدانت فيه المتهم البالغ من العمر 27 سنة، والموقوف على ذمة القضية منذ تموز الماضي بتهمة القتل العمد.

وكانت المحكمة باشرت عقد جلساتها خلال العطلة القضائية، وأخذت صفة الاستعجال لكون القضية أصبحت قضية رأي عام منذ اكتشافها.

ووفق لائحة الاتهام التي تشير تفاصيلها إلى أن المغدور سوري الجنسية، ويبلغ من العمر 7 سنوات، ويقيم وعائلته في مخيم الحسين، وأضافت أن المتهم يقيم أيضا في ذات المكان، وهو من ذوي سوابق إجرامية في جرائم تعاطي المخدرات.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى الـ 7 من تموز الماضي، حيث شهد أهالي منطقة النزهة، جريمة قتل هزت تفاصيلها الشارع الأردني، فالضحية هو طفل سوري يبلغ من العمر 7 سنوات، قتل بدم بارد بعد الاعتداء عليه جنسيا من قبل القاتل، خوفا من فضح أمره، قام بنحره بقطعة زجاج.

واتضح من التحقيق، أن القاتل يعمل في أعمال الدهان، وهو جار لعائلة الطفل المغدور، حيث اعتاد على مساعدة عائلة المغدور، التي تقيم أمام منزل القاتل منذ 4 سنوات في منطقة النزهة، بتوزيع المعونات للعائلة الضحية. (RT)

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