الحشد الشعبي يسيطر على منطقة متاخمة للحدود السورية

قال مسؤول محلي عراقي إن قوات من “الحشد الشعبي” الموالية لبغداد دخلت، الثلاثاء، مركز ناحية سنوني التابعة لقضاء سنجار في محافظة نينوى (شمال)، والمتاخمة للحدود السورية العراقية.

وأوضح مدير ناحية سنوني، نايف سيدو، للأناضول، أن “قوات من الحشد الشعبي دخلت مركز ناحية سنوني بعد انسحاب قوات البيشمركة منها”.

ولفت إلى أن “قوات الشرطة المحلية تتولى حفظ الأمن داخل الناحية ولم تترك مواقعها”.

وفي وقت سابق اليوم، بدأت البيشمركة بالانسحاب من بلدة بطنايا المسيحية التابعة لقضاء تلكيف شمال مدينة الموصل (مركز نينوى).

كما بدأت 150 عربة عسكرية مدرعة تابعة للجيش العراقي بالتمركز على حدود ناحية زمار التابعة لقضاء تلعفر غرب الموصل، بهدف استعادة السيطرة عليها من البيشمركة.

واستعادت القوات العراقية السيطرة على مدينة كركوك ومناطق شاسعة جنوبي وغربي المدينة، خلال عملية عسكرية بدأتها منتصف ليلة الأحد/الإثنين، انسحبت خلالها البيشمركة من المنطقة دون مقاومة تذكر. (ANADOLU)