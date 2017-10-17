تركيا : أردوغان يزور الرئيس السابق لأكبر حزب معارض إثر تعرضه لجلطة دماغية

زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الزعيم السابق لحزب الشعب الجمهوري المعارض والنائب في البرلمان التركي عن ولاية أنطاليا، دنيز بايقال، في المستشفى حيث يتلقى العلاج بعد أن تعرض لجلطة دماغية.

وكان في استقبال أردوغان في مستشفى ابن سينا الجامعي، في العاصمة التركية أنقرة، عميد جامعة أنقرة البروفيسور أركان إيبش، ونجل بايقال أتاج، وكريمته أصلي.

وخلال زيارته، رافق الرئيس أردوغان كل من وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن ومسؤولون آخرون.

واستمرت الزيارة نحو 20 دقيقة، اطمأن خلالها الرئيس التركي على صحة الزعيم السابق لحزب الشعب الجمهوري المعارض.

وقال عميد جامعة أنقرة البروفيسور أركان إيبش للصحفيين، إن أردوغان اتصل به في وقت سابق واطلع منه على حالة بايقال الصحية.

وأضاف إيبش أن الرئيس التركي يتابع عن كثب حالة بايقال الصحية، وقال: إن شاء الله؛ سننقل لكم أخبارًا جيدة عن صحة السيد بايقال خلال الأيام القادمة.

كما أجرى رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم زيارة إلى المستشفى الذي يتلقى فيه بايقال العلاج، واطلع على حالته الصحية.

يشار إلى أن دنيز بايقال (79 عامًا)، يعتبر من أبرز السياسيين الأتراك، الذين ترؤسوا حزب الشعب الجمهوري (المعارضة الرئيسية) ما بين 30 سبتمبر/ أيلول 2000 ولغاية 10 مايو/ أيار 2010.

تلقى تعليمه في كلية الحقوق بجامعة أنقرة، وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة أنقرة عام 1963 ليصبح استاذًا مساعدًا في الجامعة نفسها، قبل أن ينتخب نائبًا في البرلمان التركي عن حزب الشعب الجمهوري (المعارض) لثماني دورات. (ANADOLU)